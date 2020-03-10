Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце

Александра III недооценили. Такими словами теперь уже помощник президента РФ, а в недавнем прошлом министр культуры Владимир Мединский поприветствовал гостей, которые собрались во дворе Арсенального каре Гатчинского дворца 10 марта, в день 175-летия со дня рождения российского императора. Событие отметили торжественно, с оркестром.

«К сегодняшнему дню не случайно приурочили открытие закладного камня. Сам памятник появится здесь через несколько месяцев», — сказал Мединский.

Александр III не воевал и всегда искал компромисс, продолжил помощник президента РФ. По мнению Мединского, российский император — один из первых, кто понял, что Европе нужна коллективная безопасность. Только через сто лет создадут ОБСЕ.

«Прозвище «миротворец» император получил за старания создать систему коллективной безопасности в Европе и урегулировать конфликты между странами», — оценил заслуги царя бывший министр культуры.

При этом Александр III отличался скромностью. Владимир Мединский отметил маленькие комнаты и скромное убранство внутри дворца. На что не скупился российский самодержец, так это на картины. Император разбирался в живописи и собрал коллекцию, которая сейчас находится в Русском музее.

«Этот пример его жизни, пример того, как он воспитывал детей, как он относился к семье, к стране, к народу, наверное, это пример может вдохновить многих к тому, как надо действительно строить свою жизнь», — считает Мединский.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский согласился с мнением Мединского об исторической несправедливости в отношении образа Александра III.

«Перед нами прекрасный пример того, как музей формирует историческую память, образы и справедливость. Исторической правды нет, а историческая справедливость — есть», — добавил Пиотровский.

Справедливость решили восстановить и в отношении скульптора Паоло Трубецкого, который еще в 1899 году придумал памятник Александру III на троне. Однако установили другой монумент авторства того же Трубецкого — конная статуя императора, про которую в народе сочинили злой стишок о «бегемоте на комоде». Сейчас памятник стоит перед Мраморным дворцом.

Воплощать в жизнь задумку Трубецкого будет скульптор Владимир Бродарский. В комментарии он поделился, что вдохновлялся репродукциями и работами Трубецкого. Сейчас памятник «в процессе». Монумент отливают в Смоленске.

«В июне у нас открытие», — отметил скульптор.

Директор музея-заповедника Гатчина Василий Панкратов снял полотно и открыл закладной камень будущего памятника. Оркестр сыграл гимн России. Присутствующие возложили цветы.

После церемонии гостей пригласили внутрь Арсенального каре, где Панкратов и Пиотровский открыли кабинет младшего сына Александра III и два интерактивных зала «Обучение» и «Досуг», посвященных детям императора.

Так зал «Обучение» создали на основе расписания занятий цесаревича Николая и великого князя Георгия. В интерактивном пространстве нет музейных экспонатов, но сохранился «тот самый» паркет. Как отметили сотрудницы музея, без бахил дети его «быстро затрут».