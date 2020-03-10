Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце
Александра III недооценили. Такими словами теперь уже помощник президента РФ, а в недавнем прошлом министр культуры Владимир Мединский поприветствовал гостей, которые собрались во дворе Арсенального каре Гатчинского дворца 10 марта, в день 175-летия со дня рождения российского императора. Событие отметили торжественно, с оркестром.
«К сегодняшнему дню не случайно приурочили открытие закладного камня. Сам памятник появится здесь через несколько месяцев», — сказал Мединский.
Александр III не воевал и всегда искал компромисс, продолжил помощник президента РФ. По мнению Мединского, российский император — один из первых, кто понял, что Европе нужна коллективная безопасность. Только через сто лет создадут ОБСЕ.
«Прозвище «миротворец» император получил за старания создать систему коллективной безопасности в Европе и урегулировать конфликты между странами», — оценил заслуги царя бывший министр культуры.
При этом Александр III отличался скромностью. Владимир Мединский отметил маленькие комнаты и скромное убранство внутри дворца. На что не скупился российский самодержец, так это на картины. Император разбирался в живописи и собрал коллекцию, которая сейчас находится в Русском музее.
«Этот пример его жизни, пример того, как он воспитывал детей, как он относился к семье, к стране, к народу, наверное, это пример может вдохновить многих к тому, как надо действительно строить свою жизнь», — считает Мединский.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский согласился с мнением Мединского об исторической несправедливости в отношении образа Александра III.
«Перед нами прекрасный пример того, как музей формирует историческую память, образы и справедливость. Исторической правды нет, а историческая справедливость — есть», — добавил Пиотровский.
Справедливость решили восстановить и в отношении скульптора Паоло Трубецкого, который еще в 1899 году придумал памятник Александру III на троне. Однако установили другой монумент авторства того же Трубецкого — конная статуя императора, про которую в народе сочинили злой стишок о «бегемоте на комоде». Сейчас памятник стоит перед Мраморным дворцом.
Воплощать в жизнь задумку Трубецкого будет скульптор Владимир Бродарский. В комментарии он поделился, что вдохновлялся репродукциями и работами Трубецкого. Сейчас памятник «в процессе». Монумент отливают в Смоленске.
«В июне у нас открытие», — отметил скульптор.
Директор музея-заповедника Гатчина Василий Панкратов снял полотно и открыл закладной камень будущего памятника. Оркестр сыграл гимн России. Присутствующие возложили цветы.
После церемонии гостей пригласили внутрь Арсенального каре, где Панкратов и Пиотровский открыли кабинет младшего сына Александра III и два интерактивных зала «Обучение» и «Досуг», посвященных детям императора.
Так зал «Обучение» создали на основе расписания занятий цесаревича Николая и великого князя Георгия. В интерактивном пространстве нет музейных экспонатов, но сохранился «тот самый» паркет. Как отметили сотрудницы музея, без бахил дети его «быстро затрут».
«Экспозиция позволит современным детям лучше понять, чем были заняты, как учились, как проводили время императорские дети в этом дворце», — резюмировал Панкратов.