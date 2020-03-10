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18:37   10 Марта 2020
Экономика

При обрушении рынка нефти Россия сыграла на упреждение

При обрушении рынка нефти Россия сыграла на упреждение

Российское руководство заранее подготовилось к обрушению рынка нефти и сыграло на упреждение. Подобным образом на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал ситуацию российский политолог Сергей Марков.

Эксперт заявил, что в российском руководстве уже давно пришли к осознанию того, что развитие мирового экономического кризиса из-за коронавируса делает сделку РФ с ОПЕК и Саудовской Аравией бессмысленной, поскольку остановить нынешнее падение в результате новых договоренностей уже не удастся. В итоге ситуация перешла из «фазы общей борьбы за цену к фазе индивидуальной борьбы каждого производителя за долю рынка», что по его оценкам можно охарактеризовать переходом «от попытки картельного договора с ОПЕК к хищнической политике на диком неуправляемом рынке».

В свою очередь, власти Саудовской Аравии смогли по своим каналам получить информацию о данных мотивах российской стороны, которые заключались в следующем: «Россия приняла решение на упреждение, ведь все равно все рушится. Пусть мы будем впереди, а не позади». В результате этого вслед за РФ саудиты «приняли значительно более жесткие», чем в Москве меры.

«Такая, говорят, была логика», — резюмировал Марков, указывая на продуманность российской линии поведения на мировом рынке нефти, где РФ предпочла сохранить свою долю неизменной, пусть и пойдя на снижение цен, чего уже нельзя было избежать из-за негативного влияния коронавируса на мировую экономику.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о рассмотрении сразу нескольких сценариев развития событий в рамках встречи ОПЕК+.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #нефть #опек

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