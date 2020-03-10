Политолог Евсеева считает, что идея Терешковой принесет пользу России

Политолог Наталья Елисеева поддержала инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой о снятии ограничений по количеству президентских сроков.

По мнению эксперта, предложение парламентария принесет пользу для России. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360» во вторник, 10 марта.

«Терешкова смотрит с прицелом на будущее. Как человек, который понимает, что скоро покинет Госдуму в любом случае — возраст — и как человек, переживающий за будущее своей страны, она предложила такую поправку именно с прицелом на будущее, наперед», — сказала политолог.

Елисеева также предположила, что идея Терешковой будет поддержана. Она добавила, что сейчас россияне ждут объяснений всего происходящего, потому что у обычного обывателя нет понимания происходящего.

Ранее Госдума получила положение о досрочных выборах в нижнюю палату российского парламента.