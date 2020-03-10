Генштаб РФ обведет красным кружком места посадки американских B-2, считает Баранец

Сообщение о переброске в Европу американских стратегических бомбардировщиков B-2 не осталось без внимания военного эксперта Виктора Баранца. Так в интервью Федеральному агентству новостей им было указано на ту опасность, которой подвергают американцы своих европейских союзников.

«И немцы, французы и, особенно, поляки должны знать — как только на их территории появится хоть одна ядерная бомба, сразу место дислокации обводится в Генштабе РФ красным кружком», — заявил Баранец, отмечая тот факт, что во время мониторинга ситуации в Европе «красным кружком» будут отмечены и места посадки американских B-2. При этом им было указано на то, что в случае возникновения реальной опасности российские войска «в первую очередь ликвидируют эти цели, как объекты повышенной опасности для России».

Баранец пояснил, что подобная игра «ядерными мускулами» стала для командования войсками США обычным делом. Однако остальные страны, которые фактически вынуждены принимать невольное участие в потенциальном ядерном конфликте Штатов с РФ или КНР, начинают все сильнее переживать по поводу последствий. В итоге становится очевидно, что данный «ядерный инструмент» для запугивания России сейчас больше волнует самих европейцев.

«Это опасная, нервирующая мир игра, которая вынуждает его с опаской смотреть на чертей, носящихся на своих B-2 и таскающих в своем брюхе ядерные бомбы», — резюмировал Баранец позицию самих европейцев к американской ядерной авантюре в ЕС.

Ранее адмирал ВМС США Чез Ричард указал на риски возможного отставания его страны от России в ядерном вооружении.