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17:51   10 Марта 2020
Россия

Информационные террористы используют коронавирус, чтобы посеять панику в России

Информационные террористы используют коронавирус, чтобы посеять панику в России

Слабый государственный контроль привел к тому, что в России распространяется информационный терроризм, который проявляется в целенаправленном распространении фейков о коронавирусе.

На борьбу с деструктивным явлением необходимо бросить все силы. Российское законодательство, регулирующее наказание за фейки, нуждается в ужесточении. Кроме этого, следует развивать технические возможности «отслеживания информационных потоков», пишет ФАН.

«Информационно–психологические кампании террористического и экстремистского характера зачастую инспирируются внешним противником Российской Федерации и направлены, прежде всего, на формирование предпосылок радикализации российского общества и нагнетание социальной напряженности в целях подрыва политической и социальной стабильности. При этом подобные подрывные действия имеют характер долгосрочных политических операций», — приводит агентство слова политолога Геннадия Сидненко из монографии.

Слабое национальное законодательство и отсутствие достаточного количества мощных систем для контроля информационных потоков, которые способны быстро определять первоисточник дезинформации, препятствуют решению проблемы информационного терроризма, отмечает агентство.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #коронавирус

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