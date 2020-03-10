Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов поддержал идею обнуления президентских сроков после принятия поправок к Конституции. Об этом он заявил в беседе с Федеральным агентством новостей во вторник, 10 марта.

По словам Вострецова, если внезапно в мире начнется война, то у руля должен быть человек, который сможет не довести ситуацию до катастрофических последствий для населения.

«Нам нужен президент, который четко понимает, чего хочет народ и будет работать на его благо. Поэтому и решение по этой поправке будет принимать народ», — пояснил депутат.

Парламентарий также выразил уверенность, что не только депутаты, но и все жители России поддержат такую идею на всероссийском дне голосования 22 апреля. Он также добавил, что Владимиру Путину совсем необязательно применять поправку.

«Оно [решение — ред.] будет применяться исходя из обстановки, которая будет в мире в 2024 году», — добавил парламентарий.

Ранее российский лидер поддержал инициативу Валентины Терешковой, которая предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.