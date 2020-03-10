Что произошло в Госдуме 10 марта

В Госдуме обсудили вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. На пленарном заседании эту инициативу внес депутат от «Единой России» Александр Карелин.

«Президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — заявил депутат.

По словам Карелина, обсуждаемые поправки в Конституцию усилят роль парламента и партий. Досрочные выборы «подтвердят» новые полномочия Госдумы.

За и против

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин посоветовал Карелину оформить предложение в виде поправки ко второму чтению проекта о Конституции. Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина сообщила о готовности ведомства провести выборы в любое время.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал инициативу депутата. Его заместитель Ярослав Нилов рассказал «Политике Сегодня», что партия готова к политической борьбе, несмотря на сжатые сроки для подготовки.

«Мы не впадаем в "межвыборную спячку". <…> У нас все готово – списки, одномандатные округа, постоянно проходят работы в этом направлении. Мы всегда готовы к таким поворотам, мы мобильны», — заявил Нилов.

Предложение Карелина также поддержала первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и руководитель фракции «Справедливая России» Сергей Миронов. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил против досрочных выборов. По его мнению, сперва нужно решить ряд экономических проблем и остановить распространение коронавируса.

Сжатые сроки для подготовки не должны пугать политические партии, считает журналист и политолог Юрий Светов. Эксперт привел пример Великобритании:

«Сколько времени отводится на парламентские выборы в Англии? 30 дней. Просто объявляют выборы и через месяц их проводят. <…> Политическая партия должна быть готова к выборам всегда, она для этого создана. Любая нормальная партия должна быть мобильной и иметь источники финансирования».

Путин в Госдуме

Президент России Владимир Путин, прибывший на заседание в Госдуму, высказался по поводу предложенной инициативы. По его словам, в вопросе проведения досрочных парламентских выборов важно найти общую позицию среди депутатов.

«В конечном итоге это ваше решение, — обратился российский лидер к парламентариям. – Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель Госдумы, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу».

Политический обозреватель и общественный деятель Наталия Елисеева отметила, что мнение российского лидера в этом вопросе может стать основополагающим.

«Президент задает общий вектор для внутренней политики в стране. Мнение Путина, безусловно, повлияет на ход событий, оно станет определяющим», — рассказала Елисеева «Политике Сегодня».

Политолог Юрий Светов выразил мнение, что на данный момент у нижней палаты парламента нет чрезвычайной необходимости организовывать досрочные выборы.

«Депутатам надо доработать до определенного законом срока в следующем году. Госдума уже сейчас должна начать нарабатывать те технологии, по которым будут реализовываться их новые полномочия», — добавил эксперт.

После заявления Владимира Путина депутат Карелин снял документ с рассмотрения. Депутаты не будут обсуждать инициативу о досрочных выборах в нижнюю палату.