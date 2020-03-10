Либералы решили пошутить над гражданами РФ во время обвала рубля

Нефтяные котировки упали в понедельник на фоне разрыва сделки ОПЕК+. С апреля страны смогут без ограничений добывать нефть. Причиной прекращения соглашения стала принципиальная позиция РФ, которая отказалась ограничивать своих производителей.

Ведь любые сокращения добычи тут же компенсируются американцами. Разрыв сделки поднял волну недовольства, так как вслед за стоимостью ресурса обвалился и рубль, пишет Nation News.

В связи с этими событиями свое мнение стали высказывать финансовые «аналитики» из «оппозиционных» изданий. Речь идет о тех, кто, вытянув из РФ деньги, уехал за рубеж, откуда с энтузиазмом иронизирует над происходящим.

Обвал рубля – краткосрочное явление

Центробанк РФ заявил о приостановке закупки зарубежной валюты сроком на 30 суток. Это действие выполнялось в рамках бюджетного правила. В ЦБ не исключили, что скоро могут применить дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности. Конкретики нет, но при аналогичной ситуации в прошлом повышали ключевую ставку.

По бюджетному правилу все нефтегазовые доходы свыше установленного значения направят в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сейчас сумма отсечения составляет 42,4 доллара за баррель нефти Urals. Черное золото марки Brent потеряло в цене 27% и стоит 32 доллара за баррель.

Обвал рубля – краткосрочное и спекулятивное обстоятельство. Об этом заявили в экспертном сообществе, призвав людей не паниковать и не закупаться зарубежной валютой. Сложившаяся ситуация скоро заставит членов ОПЕК+ найти компромисс для избежание глобального кризиса.

Либералы показали истинное лицо

Несмотря на отсутствие причин для паники, "оппозиция" решила убедить всех в обратном. Они даже не потрудились подкрепить свои заявления данными аналитиков или экспертов. Эти лица просто стали глумиться над россиянами.

Бывший директор признанного в РФ иногаентом "Фонда борьбы с коррупцией" Леонид Волков присоединился к этому действу. Прошлым летом против ФБК началось уголовное дело об отмывании крупной суммы средств. Речь идет о 75,5 миллионах рублей, полученных группой лиц от неизвестных. Преступные деньги с помощью махинаций переместили на счета ФБК. Когда Волков стал основным подозреваемым, он просто уехал в Люксембург, где сидит до сих пор, ведя "политическую деятельность" в соцсетях. В Twitter он в грубой форме пошутил над гражданами РФ.

С сарказмом и иронией подоспел "мусорный король" Геннадий Гудков. Напомним, этот человек вместе с сыном учредили неофициальный пункт продажи отходов на полигоне ТБО "Воловичи". Вредя здоровью местных жителей, они ежемесячно получают около 200 миллионов рублей. Очевидно, что Гудкову все равно на благополучие и чувства россиян.

Не смолчал и беглый олигарх Михаил Ходорковский, знающий кое-что о взаимодействие с нефтью. В фильме телеканала НТВ "Кровавая империя Михаила Ходорковского" от 2019 года рассказано как олигарх с партнерами по ЮКОСу украли из РФ 50 миллиардов долларов. Это произошло в 2007 году. А сейчас деньги вкладываются в недвижимость по всему миру через фирму Quadrum. Владеют компанией коллеги Ходорковского. Но, видимо, олигарх не сильно переживает о темном прошлом, высмеивая разрыв сделки ОПЕК+.

В твитах и постах "оппозиции" не встречается аргументов или аналитики по ситуации в РФ. Вместо этого либералы злобно шутят над россиянами, сидя за границей. Лебедев, Гудков и Ходорковский, чьи изречения приведены здесь, крутятся в мире больших денег и неплохо устроились в Европе. Неуместные шутки вновь обнажают истинные интересы этих людей, которые они так усердно пытались прикрыть мнимой "борьбой" за благополучие российских граждан.