Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

 Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией
Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

 Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией
17:02   10 Марта 2020
Россия

Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Партнер агентства коммуникационных решений beSmart Сергей Гаврилов выступит на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020» с докладом на тему «Подготовка спикера: универсальная структура речи».

На выступлении спикер расскажет:

  • Сузить нельзя расширить: как выбрать тему выступления?
  • Как от разрозненных тезисов перейти к структуре?
  • Пирамидальная структура речи.
  • Ситуация и развитие ситуации: вводим аудиторию в контекст.
  • Главная мысль, идеи и выводы - путь слушателя.
  • Основы аргументации: практика убеждения.
  • Эмоциональная канва речи.
  • Иллюстрируем речь: метафоры, демонстрация, сторителлинг.

Сергей Гаврилов является одним из самых известных в России преподавателей навыков публичных выступлений. Он подготавливал спикеров DODO Pizza, Группы Компаний «Калашников», X5 Retail Group, политиков и общественных деятелей.

Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Международная практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2020» ежегодно проходит в Москве. В этот раз мероприятие журнала «Пресс-служба» состоится 23-24 апреля.

Спикеры выступят по двум тематическим потокам: связи с общественностью в бизнесе и в госструктурах. Участники узнают о: 

  • построении эффективной PR-стратегии, 
  • актуальных инструментах антикризисного PR, 
  • новых инструментах работы с корпоративными СМИ, 
  • управлении репутацией и работе с негативом, 
  • технике подготовки убеждающих речей для спикеров, комьюнити-менеджменте,
  • том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, 
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит, 
  • новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
  • работе государственных и коммерчески х структур в различных регионах,
  • направлениях и отраслях,
  • малобюджетном пиаре и так далее.

Ознакомиться с подробной программой и поучаствовать можно по ссылке.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #конференция #пресс-служба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...