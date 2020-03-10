Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи
Партнер агентства коммуникационных решений beSmart Сергей Гаврилов выступит на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020» с докладом на тему «Подготовка спикера: универсальная структура речи».
На выступлении спикер расскажет:
- Сузить нельзя расширить: как выбрать тему выступления?
- Как от разрозненных тезисов перейти к структуре?
- Пирамидальная структура речи.
- Ситуация и развитие ситуации: вводим аудиторию в контекст.
- Главная мысль, идеи и выводы - путь слушателя.
- Основы аргументации: практика убеждения.
- Эмоциональная канва речи.
- Иллюстрируем речь: метафоры, демонстрация, сторителлинг.
Сергей Гаврилов является одним из самых известных в России преподавателей навыков публичных выступлений. Он подготавливал спикеров DODO Pizza, Группы Компаний «Калашников», X5 Retail Group, политиков и общественных деятелей.
Международная практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2020» ежегодно проходит в Москве. В этот раз мероприятие журнала «Пресс-служба» состоится 23-24 апреля.
Спикеры выступят по двум тематическим потокам: связи с общественностью в бизнесе и в госструктурах. Участники узнают о:
- построении эффективной PR-стратегии,
- актуальных инструментах антикризисного PR,
- новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
- управлении репутацией и работе с негативом,
- технике подготовки убеждающих речей для спикеров, комьюнити-менеджменте,
- том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
- где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
- новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
- работе государственных и коммерчески х структур в различных регионах,
- направлениях и отраслях,
- малобюджетном пиаре и так далее.
Ознакомиться с подробной программой и поучаствовать можно по ссылке.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.