Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Партнер агентства коммуникационных решений beSmart Сергей Гаврилов выступит на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020» с докладом на тему «Подготовка спикера: универсальная структура речи».

На выступлении спикер расскажет:

Сузить нельзя расширить: как выбрать тему выступления?

Как от разрозненных тезисов перейти к структуре?

Пирамидальная структура речи.

Ситуация и развитие ситуации: вводим аудиторию в контекст.

Главная мысль, идеи и выводы - путь слушателя.

Основы аргументации: практика убеждения.

Эмоциональная канва речи.

Иллюстрируем речь: метафоры, демонстрация, сторителлинг.

Сергей Гаврилов является одним из самых известных в России преподавателей навыков публичных выступлений. Он подготавливал спикеров DODO Pizza, Группы Компаний «Калашников», X5 Retail Group, политиков и общественных деятелей.

Международная практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2020» ежегодно проходит в Москве. В этот раз мероприятие журнала «Пресс-служба» состоится 23-24 апреля.

Спикеры выступят по двум тематическим потокам: связи с общественностью в бизнесе и в госструктурах. Участники узнают о:

построении эффективной PR-стратегии,

актуальных инструментах антикризисного PR,

новых инструментах работы с корпоративными СМИ,

управлении репутацией и работе с негативом,

технике подготовки убеждающих речей для спикеров, комьюнити-менеджменте,

том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,

где брать инфоповоды, если ничего не происходит,

новых технологиях внутрикорпоративного пиара,

работе государственных и коммерчески х структур в различных регионах,

направлениях и отраслях,

малобюджетном пиаре и так далее.

Ознакомиться с подробной программой и поучаствовать можно по ссылке.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.