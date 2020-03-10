Депутат Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутаты не будут рассматривать инициативу о досрочных выборах в нижнюю палату, так как ее автор — депутат Александр Карелин — снял документ после выступления президента Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня».
Напомним, что Путин не поддержал идею парламентария, так как в ней нет необходимости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что предложение о досрочном голосовании могла внести любая политическая фракция.
«Александр Александрович Карелин решил прислушаться к мнению, которое высказал президент. Поправка снята», — заключил он.