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16:31   10 Марта 2020
Россия

Депутат Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутаты не будут рассматривать инициативу о досрочных выборах в нижнюю палату, так как ее автор — депутат Александр Карелин — снял документ после выступления президента Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня».

Напомним, что Путин не поддержал идею парламентария, так как в ней нет необходимости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что предложение о досрочном голосовании могла внести любая политическая фракция.

«Александр Александрович Карелин решил прислушаться к мнению, которое высказал президент. Поправка снята», — заключил он.

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Автор: Анна Манц
#госдума #путин #володин #досрочные выборы

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