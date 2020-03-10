Госдума одобрила конституционные поправки во втором чтении
Парламентарии приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» 10 марта.
«Законопроект во втором чтении принят», — сказал Володин.
Завтрашнее заседание начнется в 10 часов утра по московскому времени, указал спикер. По его словам, работа будет насыщенной — «она включает и бюджет, и бюджетообразующий закон».
«Спасибо всем. Пленарное заседание объявляется закрытым», — заключил Володин.