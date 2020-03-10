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16:19   10 Марта 2020
Россия

Госдума одобрила конституционные поправки во втором чтении

Госдума одобрила конституционные поправки во втором чтении

Парламентарии приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» 10 марта.

«Законопроект во втором чтении принят», — сказал Володин.

Завтрашнее заседание начнется в 10 часов утра по московскому времени, указал спикер. По его словам, работа будет насыщенной — «она включает и бюджет, и бюджетообразующий закон». 

«Спасибо всем. Пленарное заседание объявляется закрытым», — заключил Володин.

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Автор: Анна Манц
#госдума #володин #конституция

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