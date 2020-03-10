Парламентарии приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» 10 марта.

«Законопроект во втором чтении принят», — сказал Володин.

Завтрашнее заседание начнется в 10 часов утра по московскому времени, указал спикер. По его словам, работа будет насыщенной — «она включает и бюджет, и бюджетообразующий закон».