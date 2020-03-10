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17:29   10 Марта 2020
Весь мир

США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

США могут ввести новые антироссийские санкции, если будет сорвано перемирие в сирийском Идлибе. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. 

Он также обвинил Россию в разворачивании военной операции в Идлибе. По утверждению Джеффри, сирийская армия ведет военную кампанию только благодаря поддержке РФ. 

Напомним, в ночь на 6 марта в Идлибе ввели режим прекращения огня, о чем договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 5 марта в Москве. Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщает о снижении количества обстрелов.

Идлиб остается одним из самых напряженных регионов Сирии. В феврале террористы, которых Турция так и не смогла отделить от мирных жителей, активизировали атаки. При этом Анкара поставляла вооружение и технику боевикам, осложняя задачу сирийской армии по очистке от бандформирований.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #сша #сирия #идлиб #политика #весь мир

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