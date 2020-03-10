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15:30   10 Марта 2020
Россия

Путин отметил тяжелую ситуацию в мировой политике

Путин отметил тяжелую ситуацию в мировой политике

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в мировой политике. 10 марта он выступает в Государственной думе, передает корреспондент «Политики сегодня».

Президент отметил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал ему о дискуссии депутатов по поправкам в Конституцию. Путин счел важным высказать и свою позицию по этому вопросу. Выступление он начал с благодарности рабочей группе по конституционной реформе.

«Поправки давно назрели. Они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, создать условия для поступательного развития России», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание на ситуацию в мировой политике и назвал ее сложной. К тому же, к ней добавились коронавирус и серьезное колебание цен на нефть.

«Мы этот период пройдем, пройдем достойно. Но надо работать и работать вместе, консолидировано», — призвал он.

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Автор: Анна Манц
#госдума #путин #нефть #мир #коронавирус

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