Хазин рассказал, как курс рубля изменит цены на продукты в магазинах России

Стоимость продуктов в российских магазинах находится в прямой зависимости от курса рубля по отношению к мировым валютам.

Об этом во вторник в передаче «60 минут» заявил экономист Михаил Хазин, отметив, что девальвация рубля на 6-7 процентов соответствует подорожанию товаров в российских магазинах примерно на 10 процентов. При чем речь идет о подорожании «всего», так как в нашей стране товары массового потребления или импортные, или в структуре их стоимости имеется значительная доля импорта. Для примера Хазин привел стоимость хлеба, производители которого используют импортные ингредиенты, например, разрыхлители.

При этом Хазин отметил, что Центробанк обладает инструментами, чтобы поддержать курс рубля и, соответственно, пресечь подорожание продуктов в РФ.

«Если ЦБ рубль назад не вернет, то проблемы в магазинах будут. Но это единственная сложность, которая есть по итогам», - отметил экономист.

В то же время Хазин объяснил, что сейчас происходит с курсом российской валюты, отметив, что влияние на рубль оказали несколько факторов, независящих друг от друга.

Первой причиной снижения курса рубля, по словам эксперта, стала идущая на протяжении двух последних недель на мировых рынках масштабная коррекция из-за коронавируса. По мнению экономиста, о коронавирусе «все забудут уже через пару месяцев», если только этой вспышкой болезни определенные силы не воспользуются для более масштабных изменений.

Второй причиной, оказавшей влияние на рубль, стали разногласия России и стран ОПЕК (Организации стран – экспортеров нефти) по условиям нового соглашения по ограничению нефтедобычи со странами, не входящим в организацию (ОПЕК+). Также ситуация усложнилась тем, что 9 марта в России был выходной день и не работали рынки и биржи.

В заключение Хазин высказал предположение, что цены на нефть вернуться к прежнему уровню в течение ближайших двух месяцев, а до 40 долларов за баррель черное золото подорожает уже к концу торгов 10 марта.