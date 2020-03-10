Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

 Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией
Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

Вострецов поддержал обнуление президентских сроков для Путина

 Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи

Спикер «Эффективной пресс-службы-2020» расскажет об универсальной структуре речи
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

США пригрозили России новыми санкциями из-за Сирии

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией
16:51   10 Марта 2020
Россия

Хазин рассказал, как курс рубля изменит цены на продукты в магазинах России

Хазин рассказал, как курс рубля изменит цены на продукты в магазинах России

Стоимость продуктов в российских магазинах находится в прямой зависимости от курса рубля по отношению к мировым валютам.

Об этом во вторник в передаче «60 минут» заявил экономист Михаил Хазин, отметив, что девальвация рубля на 6-7 процентов соответствует подорожанию товаров в российских магазинах примерно на 10 процентов. При чем речь идет о подорожании «всего», так как в нашей стране товары массового потребления или импортные, или в структуре их стоимости имеется значительная доля импорта. Для примера Хазин привел стоимость хлеба, производители которого используют импортные ингредиенты, например, разрыхлители.

Хазин рассказал, как курс рубля изменит цены на продукты в магазинах России

При этом Хазин отметил, что Центробанк обладает инструментами, чтобы поддержать курс рубля и, соответственно, пресечь подорожание продуктов в РФ.

«Если ЦБ рубль назад не вернет, то проблемы в магазинах будут. Но это единственная сложность, которая есть по итогам», - отметил экономист.

В то же время Хазин объяснил, что сейчас происходит с курсом российской валюты, отметив, что влияние на рубль оказали несколько факторов, независящих друг от друга.

Хазин рассказал, как курс рубля изменит цены на продукты в магазинах России

Первой причиной снижения курса рубля, по словам эксперта, стала идущая на протяжении двух последних недель на мировых рынках масштабная коррекция из-за коронавируса. По мнению экономиста, о коронавирусе «все забудут уже через пару месяцев», если только этой вспышкой болезни определенные силы не воспользуются для более масштабных изменений.

Второй причиной, оказавшей влияние на рубль, стали разногласия России и стран ОПЕК (Организации стран – экспортеров нефти) по условиям нового соглашения по ограничению нефтедобычи со странами, не входящим в организацию (ОПЕК+). Также ситуация усложнилась тем, что 9 марта в России был выходной день и не работали рынки и биржи.

Хазин рассказал, как курс рубля изменит цены на продукты в магазинах России

В заключение Хазин высказал предположение, что цены на нефть вернуться к прежнему уровню в течение ближайших двух месяцев, а до 40 долларов за баррель черное золото подорожает уже к концу торгов 10 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #нефть #продукты #центробанк #рубль #курс рубля #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...