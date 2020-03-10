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15:27   10 Марта 2020
Россия

Число заболевших коклюшем в РФ выросло из-за антипрививочников

Число заболевших коклюшем в РФ выросло из-за антипрививочников

Свобода в вопросе выбора вакцинации привела к увеличению заболевших коклюшем в России. Однако россиянам не стоит бояться эпидемии. Об этом заявил вирусолог Виктор Зуев в беседе с телеканалом «360» во вторник, 10 марта. 

«Тяжелая болезнь, на детей смотреть больно. Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы. Свобода хороша там, где она уместна. А там, где нужно что-то делать обязательно, нужно делать обязательно и не мудрствовать лукаво», — цитирует вирусолога телеканал. 

Зуев рассказал, что коклюш — это поражение верхних дыхательных путей и всего организма, болезнь сопровождается тяжелым кашлем. Он признался, что больных «жаль до слез». То же самое обстоит и с корью. Количество заболевших за последнее время возросло. Однако бояться эпидемии не стоит, заявил он и призвал вакцинироваться. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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