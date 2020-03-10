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15:20   10 Марта 2020
Россия

«Опора России» поддерживает идею о досрочных выборах в Госдуму

«Опора России» поддерживает идею о досрочных выборах в Госдуму

Досрочные выборы в Государственную думу откроют дорогу молодым и ярким политикам, уверен глава «Опоры России» и член рабочей группы по поправкам в Конституцию Александр Калинин.

В комментарии телеканалу «360» он отметил, что ждет в Думе людей с опытом предпринимательской деятельности. Все дело в нынешней повестке — России нужен экономический рост и повышение дохода граждан. В случае принятия конституционной реформы, парламентарии получат расширенные права. В частности, это касается формирования и контроля правительства.

«И это логично, что с новыми полномочиями был бы избран новый состав», — отметил Калинин.

Инициатором досрочных выборов в нижнюю палату парламента выступил депутат Александр Карелин. Поправку уже внесли в Государственную думу.

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Автор: Анна Манц
#госдума #конституция #опора россии #досрочные выборы

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