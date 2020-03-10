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15:09   10 Марта 2020
Весь мир

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

Банк России в условиях падения цены на нефть и роста курса доллара по отношению к рублю принял решение с 10 марта в рамках реализации бюджетного правила начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.

Как сообщается на официальном сайте ЦБ, регулятор принял решение в течение месяца не покупать иностранную валюту, выбрасывая при этом на внутренний рынок дополнительный объем долларовой массы, чтобы накормить перегретый в условиях нефтяного ажиотажа рынок и не допустить валютного голодания.

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по РФ и СНГ Софьи Донец, бюджетное правило, в рамках которого проводится валютная интервенция, не устраняет полностью зависимость рубля от цены на нефть, но снижает ее.

«По текущей конструкции бюджетного правила, расчет операций производится исходя из планируемой цены на нефть, а не фактической. Естественно, они могут мгновенно отреагировать, скорректировав (прогноз) на ту цену на нефть, которая ожидается в следующий месяц», — отметила Донец.

Напомним, 6 марта на проходившем в Вене заседании Организации стран – экспортеров нефти с участием стран, не входящих в организацию, включая Россию, Азейрбарджан и Казахстан (ОПЕК+), стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, в результате чего сделка распалась. После того, как стало известно о распаде соглашения и о том, что Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу, цены на черное золото обрушились, а вслед за этим на мировых биржах взлетели курсы доллара и евро.

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Автор: Александр Люблинский
#экономика #нефть #валюта #доллар #весь мир #банк россии #регулятор

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