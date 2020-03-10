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 Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане

Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане
14:58   10 Марта 2020
Весь мир

Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане

Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал с инспекцией в Ухань  — очаг распространения нового коронавируса. Он высоко оценил меры, которые предприняли местные власти для сдерживания инфекции.

«Благодаря огромным усилиям в ситуации с профилактикой и контролем эпидемии в провинции Хубэй и в городе Ухань произошли позитивные изменения, достигнуты важные результаты», — отметил председатель республики, которого цитирует агентство «Синьхуа».

По последним данным, за минувшие сутки в городе были зафиксированы лишь ввозные случаи заболевания. Это единственное место в Китае с подобной статистикой.

С начала эпидемии в провинции выявили почти 70 тысяч случаев заражения, чуть более трех тысяч с летальным исходом. Вместе с тем, среди выздоровевших — немногим меньше 50 тысяч пациентов.

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Автор: Анна Манц
#китай #цзиньпин #коронавирус

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