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15:10   10 Марта 2020
Россия

Манукян призвал Россию дать отпор Западу в информационной войне

Манукян призвал Россию дать отпор Западу в информационной войне

Эксперт комиссии по СМИ, блогер Вадим Манукян назвал мощным оружием против Запада доклад президента ФЗНЦ Александра Малькевича. Его слова передает Федеральное агентство новостей во вторник, 10 марта. 

Ранее глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Малькевич анонсировал публикацию доклада, в котором будет рассказано об информационной войне, развязанной Западом против России еще шесть лет назад. В частности, в докладе будут затронуты темы «дела Скрипалей», а также «вмешательства» России в американские выборы. Кроме этого, Малькевич выскажется по поводу крушения Boeing MH17 и раздутом на Западе допинговом скандале, который ударил по российским спортсменам. 

Западным читателям Россия преподносится как монстр, который всегда и во всем виноват. Долгие годы наша страна жила по по принципу «сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо проплывет труп твоего врага». Однако пришла пора разоблачить все фейки и инфоповоды, которые использовал Запад в гибридной войне против России. 

По мнению Манукяна, РФ пора переходить от обороны к атаке. Он поддержал доклад Малькевича и добавил, что документ станет мощным оружием для борьбы с антироссийскими фейками и нанесения ответного удара. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #запад #общество #манукян #фейки

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