Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

 «Нецелесообразно»: Путин о снятии ограничения на число президентских сроков

«Нецелесообразно»: Путин о снятии ограничения на число президентских сроков
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

 Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане

Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

 «Нецелесообразно»: Путин о снятии ограничения на число президентских сроков

«Нецелесообразно»: Путин о снятии ограничения на число президентских сроков
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

ЦБ РФ остановит «курсовое ралли» доллара начавшейся валютной интервенцией

 Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане

Цзиньпин заявил об улучшении обстановки в Ухане
14:33   10 Марта 2020
Политика

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европейские политические деятели пытаются объективно размышлять над сложившейся ситуацией в ливийском конфликте, уверен эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сообщил, что поддерживает Ливийскую национальную армию и ее продвижения в борьбе с террористическими организациями. 

Заявление Макрона указывает на то, что Европа неоднородна и пытается объективно мыслить в вопросе ливийского конфликта. Это серьезный шаг в мировой политике по противодействию ООН.

Ливия находится в ужасном состоянии, поскольку там царит безвластие. В сложившейся в Ливии ситуации Кошкин обвиняет страны, которые входят в состав Североатлантического альянса. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#ливия #кошкин #хафтар #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...