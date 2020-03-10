Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европейские политические деятели пытаются объективно размышлять над сложившейся ситуацией в ливийском конфликте, уверен эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сообщил, что поддерживает Ливийскую национальную армию и ее продвижения в борьбе с террористическими организациями.

Заявление Макрона указывает на то, что Европа неоднородна и пытается объективно мыслить в вопросе ливийского конфликта. Это серьезный шаг в мировой политике по противодействию ООН.

Ливия находится в ужасном состоянии, поскольку там царит безвластие. В сложившейся в Ливии ситуации Кошкин обвиняет страны, которые входят в состав Североатлантического альянса.