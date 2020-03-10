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14:28   10 Марта 2020
Россия

Госдума получила поправку о досрочных выборах в 2020 году

Госдума получила поправку о досрочных выборах в 2020 году

Положение о досрочных выборах в нижнюю палату российского парламента поступило в Государственную думу. Инициатором выступил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин.

Согласно тексту документа, поправка предоставляет Госдуме право двумя третями голосов сократить срок полномочий, после чего президент может назначить новые выборы. Как указывал спикер ГД Вячеслав Володин, правку обсудят на втором чтении президентского законопроекта об изменении Конституции, которое проходит 10 марта.

Корреспондент «Политики сегодня» сообщал, что идею Карелина поддержали лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и парламентарий Валентина Терешкова.

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Автор: Анна Манц

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