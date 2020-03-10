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14:35   10 Марта 2020
Россия

Макаренко предупредил россиян о тотальной слежке спецслужб США через Facebook

Макаренко предупредил россиян о тотальной слежке спецслужб США через Facebook

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко заявил, что Facebook несет в себе серьезную опасность не только для каждого россиянина, но и государства в целом.

Ни для кого не секрет, что владелец соцсети Марк Цукерберг связан со спецслужбами США, подчеркнул он. Слова эксперта передает во вторник, 10 марта, интернет-издание Nation News

По мнению Макаренко, все иностранные сети создавались для тотального контроля за обществом. Каждый пользователь социальной сети или любого другого мессенджера, разработанного за рубежом, должен понимать, что за всеми его публикациями следят спецслужбы США.

Эксперт объяснил, что именно по этой причине российским военнослужащим и сотрудникам других организаций запрещено заводить аккаунты в социальных сетях и публиковать там что-либо.

По словам Макаренко, мало кто захочет вернуться к кнопочным телефонам, однако следует понимать, что дальше будет только хуже. Он призвал защищать Рунет от любых угроз и вмешательства со стороны Запада.

«Мы требуем, чтобы все наши персональные данные хранились в дата-центрах на территории РФ, но этого мало. Мы должны создавать свои соцсети, которые были бы лучше и комфортнее зарубежных, а для этого должна быть поставлена государственная задача», — подчеркнул Макаренко.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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