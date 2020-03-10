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14:04   10 Марта 2020
Россия

Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями ТЭК в преддверии встречи ОПЕК+ обсуждал различные сценарии. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Действительно, на фоне международной конъюнктуры нефтяных рынков и тогда в преддверии рассмотрения этого вопроса в Вене в ОПЕК обсуждались самые разные сценарии. И среди представителей нефтяного сектора, и среди представителей соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные позиции», — сказал Песков. 

По словам пресс-секретаря российского лидера, это был рабочий процесс, во время которого рассматривались самые разные варианты. 

«Сейчас мы видим развитие событий, относительную  волатильность на рынках, которая по всей видимости будет продолжаться, но вместе с тем разные варианты заранее просчитывались и просматривались», — сказал он. 

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть утром во вторник коррекционно растут на семь процентов. Днем ранее они упали на 24-25 процентов из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #нефть #общество

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