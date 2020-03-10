Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным
Поправки в Конституцию, предложенные депутатом Валентиной Терешковой, требуют обсуждения с российским главой Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Как сообщает корреспондент «Политики сегодня», Терешкова озвучила несколько инициатив. Так, она предложила снять ограничение по количеству президентских сроков и обнулить их число в случае принятия поправок в Конституцию. Помимо этого, первая женщина-космонавт поддержала идею коллеги по нижней палате Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму.
«Мир сейчас очень сложный. Мы это ощутили при обсуждении поправок. Нас стали проверять на прочность не только за пределами нашей страны, но и внутри», — указала парламентарий.
Некоторые прямо говорили о важности того, чтобы президент Владимир Путин «обязательно остался», «был рядом».
«Вдруг понадобится подстраховать», — заметила Терешкова.
По ее словам, данный вопрос не о самом Путине, а о россиянах. Неизвестно, что будет в 2024 году, готов ли будет действующий российский глава участвовать в президентских выборах.
«Вы что думаете, Путин не видит этих рисков? Конечно, видит. И гораздо больше нас с вами знает. Он не такой человек, который будет ставить вопрос о себе лично. А мы должны такой вопрос ставить… Прошу поддержать мое предложение и юридически сформулировать мою поправку», — подытожила депутат.