Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

 Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Нидерланды пошли на грубейшие нарушения по делу крушения «Боинга» MH17

Нидерланды пошли на грубейшие нарушения по делу крушения «Боинга» MH17

 Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»
Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

 Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Нидерланды пошли на грубейшие нарушения по делу крушения «Боинга» MH17

Нидерланды пошли на грубейшие нарушения по делу крушения «Боинга» MH17

 Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»
14:05   10 Марта 2020
Россия

Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

Поправки в Конституцию, предложенные депутатом Валентиной Терешковой, требуют обсуждения с российским главой Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщает корреспондент «Политики сегодня», Терешкова озвучила несколько инициатив. Так, она предложила снять ограничение по количеству президентских сроков и обнулить их число в случае принятия поправок в Конституцию. Помимо этого, первая женщина-космонавт поддержала идею коллеги по нижней палате Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму.

«Мир сейчас очень сложный. Мы это ощутили при обсуждении поправок. Нас стали проверять на прочность не только за пределами нашей страны, но и внутри», — указала парламентарий.

Некоторые прямо говорили о важности того, чтобы президент Владимир Путин «обязательно остался», «был рядом».

«Вдруг понадобится подстраховать», — заметила Терешкова.

Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

По ее словам, данный вопрос не о самом Путине, а о россиянах. Неизвестно, что будет в 2024 году, готов ли будет действующий российский глава участвовать в президентских выборах.

«Вы что думаете, Путин не видит этих рисков? Конечно, видит. И гораздо больше нас с вами знает. Он не такой человек, который будет ставить вопрос о себе лично. А мы должны такой вопрос ставить… Прошу поддержать мое предложение и юридически сформулировать мою поправку», — подытожила депутат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #володин #конституция #терешкова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...