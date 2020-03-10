Володин заявил, что инициативы Терешковой по Конституции необходимо обсудить с Путиным

Поправки в Конституцию, предложенные депутатом Валентиной Терешковой, требуют обсуждения с российским главой Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщает корреспондент «Политики сегодня», Терешкова озвучила несколько инициатив. Так, она предложила снять ограничение по количеству президентских сроков и обнулить их число в случае принятия поправок в Конституцию. Помимо этого, первая женщина-космонавт поддержала идею коллеги по нижней палате Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму.

«Мир сейчас очень сложный. Мы это ощутили при обсуждении поправок. Нас стали проверять на прочность не только за пределами нашей страны, но и внутри», — указала парламентарий.

Некоторые прямо говорили о важности того, чтобы президент Владимир Путин «обязательно остался», «был рядом».

«Вдруг понадобится подстраховать», — заметила Терешкова.

По ее словам, данный вопрос не о самом Путине, а о россиянах. Неизвестно, что будет в 2024 году, готов ли будет действующий российский глава участвовать в президентских выборах.