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13:36   10 Марта 2020
Россия

Госдума одобрила поправки о браке и боге

Госдума одобрила поправки о браке и боге

Парламентарии поддержали поправки в Конституцию об упоминании бога и о браке, как союзе мужчины и женщины. Во вторник, 10 марта, проходит второе чтение законопроекта об изменениях в Основной закон.

Помимо этого, депутаты одобрили инициативу о наделении Конституционного суда правом решать, исполнять ли на территории России решения международного арбитража. Также члены нижней палаты парламента высказались за недопустимость отчуждения части российских территорий.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля, этот день станет выходным. Мероприятия будут проходить с 8 до 20 часов по местному времени. Только при положительном результате голосования все изменения вступят в силу.

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Автор: Анна Манц
#госдума #поправки #конституция

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