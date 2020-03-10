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13:28   10 Марта 2020
Россия

Песков предложил не «гадать на кофейной гуще» в ситуации с ценами на нефть

Песков предложил не «гадать на кофейной гуще» в ситуации с ценами на нефть

Планов по совещанию госаппарата с представителями нефтяной сферы нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Журналисты поинтересовались, как Кремль оценивает ситуацию на нефтяном рынке в связи с развалом сделки ОПЕК+. Пресс-секретарь президента напомнил, что сокращение спроса на нефть на мировых рынках было и раньше, а подобные сценарии прогнозируются.

«Напомню о неоднократных заявлениях президента на фоне турбулентности на мировых рынках – российская экономика обладает необходимым запасом прочности», — добавил он.

На вопрос о временном изменении цены на нефть Песков предложил не «гадать на кофейной гуще».

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Автор: Анна Манц
#песков #нефть

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