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13:25   10 Марта 2020
Россия

Коронавирус не повлияет на рабочий график Путина

Коронавирус не повлияет на рабочий график Путина

График президента России Владимира Путина останется прежним, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 10 марта. 

«Пока никаких корректировок нет. Он ездит по регионам, вы знаете, – обычный рабочий график, мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия за границей могут быть скорректированы, но специальных ограничений нет», — заявил он. 

По словам пресс-секретаря, пока в расписании Путина не запланированы встречи, которые в ближайшем времени должны пройти в Европе. Он также добавил, что график главы государства изменяться не будет. 

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян избегать поездок на общественном транспорте в час пик из-за опасности распространения коронавируса нового типа в России.

По последним данным, на территории нашей страны зафиксированы 20 случаев заражения коронавирусом. Трое заболевших, среди которых двое жителей КНР и один россиянин, уже выздоровели. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #коронавирус

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