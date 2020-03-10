Путин оценит инициативы Госдумы по Конституции в ближайшее время

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать новые инициативы по Конституции, которые высказали в Государственной думе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сразу скажу, что инициативы, которые звучат из Госдумы, комментировать не буду», — подчеркнул он.

По его словам, все идеи будут рассмотрены, а президент РФ Владимир Путин сообщит о своем отношении к ним в ближайшее время.

Напомним, что ранее депутат Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Думу в случае, если конституционная реформа вступит в силу. Также парламентарий Владимир Жириновский выступил с инициативой провести выборы президента в 2024 году.