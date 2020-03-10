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13:06   10 Марта 2020
Россия

Путин и Назарбаев встретятся вечером 10 марта

Путин и Назарбаев встретятся вечером 10 марта

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 10 марта, работает в Кремле, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, у президента запланированы встречи и совещания, в основном непубличные.

«Из публичного – встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным. Вечером в гостях у Путина будет первый президент Казахстана Назарбаев», — указал Песков.

Он заверил, что Кремль проинформирует, если у главы российского государства появятся «какие-то еще мероприятия».

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #назарбаев #никитин #распорядок

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