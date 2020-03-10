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13:10   10 Марта 2020
Россия

Жириновский предложил, чтобы в 2024 году Госсовет избрал президента России

Жириновский предложил, чтобы в 2024 году Госсовет избрал президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России следует изменить порядок избрания президента. По его мнению, с 2024 года право назначать главу государства должно перейти Госсовету, который выберет лучшую из кандидатур. Такое заявление политик сделал во вторник, 10 марта, в эфире телеканала «Россия 24». 

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть  — Государственный совет», — напомнил политик. 

По его словам, в Госсовете будут собраны лучшие люди России — ученые, депутаты, министры и губернаторы. Именно они должны решить, кто будет главой государства, считает лидер ЛДПР. 

Кроме этого, после принятия поправок к Конституции РФ Жириновский предложил провести внеочередные выборы в Госдуму 20 сентября. По его словам, либерал-демократы пока не обсуждали идею с представителями других фракций. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская

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