Жириновский предложил, чтобы в 2024 году Госсовет избрал президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России следует изменить порядок избрания президента. По его мнению, с 2024 года право назначать главу государства должно перейти Госсовету, который выберет лучшую из кандидатур. Такое заявление политик сделал во вторник, 10 марта, в эфире телеканала «Россия 24».

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет», — напомнил политик.

По его словам, в Госсовете будут собраны лучшие люди России — ученые, депутаты, министры и губернаторы. Именно они должны решить, кто будет главой государства, считает лидер ЛДПР.

Кроме этого, после принятия поправок к Конституции РФ Жириновский предложил провести внеочередные выборы в Госдуму 20 сентября. По его словам, либерал-демократы пока не обсуждали идею с представителями других фракций.