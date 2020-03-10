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13:06   10 Марта 2020
Россия

Коронавирус не повлиял на подготовку к празднованию 75-летия Победы

Коронавирус не повлиял на подготовку к празднованию 75-летия Победы

Коронавирус не внес коррективы в подготовку к празднованию Дня Победы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока на сегодня подготовка к празднованию дня победы идет своим ходом, изменений нет», - приводит слова Пескова ФАН.

По его словам, ситуация в мире из-за инфекции тяжелая. Но в России, благодаря предпринимаемым мерам, более благополучная ситуация по сравнению с Европой. Тем не менее самоуспокаиваться не стоит, подчеркнул Песков. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #песков #общество #день победы #коронавирус

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