Фадеев прокомментировал идею Жириновского избирать президента Госсоветом

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал предложение избирать президента России решением Госсовета. Его слова передает во вторник, 10 марта, РИА Новости.

По словам Фадеева, у народа нельзя отнимать право избирать главу государства. Так он прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил избирать с 2024 года президента РФ решением Госсовета.

Ранее Жириновский заявил, что в Госсовет, который будет сформирован благодаря поправкам в Конституцию, «войдут лучшие люди России». По мнению лидера фракции, именно они должны решать, кто будет президентом страны.