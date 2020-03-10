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12:54   10 Марта 2020
Россия

Фадеев прокомментировал идею Жириновского избирать президента Госсоветом

Фадеев прокомментировал идею Жириновского избирать президента Госсоветом

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал предложение избирать президента России решением Госсовета. Его слова передает во вторник, 10 марта, РИА Новости. 

По словам Фадеева, у народа нельзя отнимать право избирать главу государства. Так он прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил избирать с 2024 года президента РФ решением Госсовета. 

Ранее Жириновский заявил, что в Госсовет, который будет сформирован благодаря поправкам в Конституцию, «войдут лучшие люди России». По мнению лидера фракции, именно они должны решать, кто будет президентом страны.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жириновский #политика #общество #госсовет

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