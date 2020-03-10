Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

 Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму

Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

 США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»
Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

 Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму

Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

 США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»
12:18   10 Марта 2020
Россия

Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму

Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму

Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин инициировал проведение досрочных выборов в Государственную думу после конституционной реформы, сообщает корреспондент «Политики сегодня» 10 марта.

«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — пояснил парламентарий.

Соответствующую поправку намерены внести и рассмотреть во вторник на втором чтении законопроекта об изменении Конституции.

Стоит отметить, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал идею. По словам депутата, для его партии досрочные выборы «выгодны».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#госдума #конституция #досрочные выборы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...