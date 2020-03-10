Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин инициировал проведение досрочных выборов в Государственную думу после конституционной реформы, сообщает корреспондент «Политики сегодня» 10 марта.

«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — пояснил парламентарий.

Соответствующую поправку намерены внести и рассмотреть во вторник на втором чтении законопроекта об изменении Конституции.

Стоит отметить, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал идею. По словам депутата, для его партии досрочные выборы «выгодны».