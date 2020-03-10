Террористы ПНС запустили семь ракет по Каср бен Гаширу

Семь ракетных попаданий заметили жители Каср бен Гашира после обстрела со стороны позиций террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии. Об этом 10 марта сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на пользователя Facebook.

Кроме этого, под городом Каср бен Гашир, который расположен к югу от Триполи, террористы ПНС применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) против сил Ливийской национальной армии (ЛНА), передает агентство.

Ранее глава «МВД» ПНС Фатхи Башаги заявил о намерении лидера боевиков Файеза Сарраджа совершить прорыв в южном направлении от Триполи. Таким образом он подтвердил непрекращающиеся обстрелы со стороны незаконных вооруженных бандформирований.

По данным ливийских СМИ, 9 марта террористы устроили серию обстрелов на окраинах Триполи. Под шквальным огнем оказались жилые квартиры и дома фермеров. Трое мирных жителей стали жертвами очередной вооруженной провокации со стороны радикалов.