Отмененный из-за коронавируса ПМЭФ пройдет в 2021 году

XXIV Петербургский международный экономический форум переносится на 2021 год. Об этом во вторник, 10 марта, заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Мероприятие планировалось провести с 3 по 6 июня, однако из-за угрозы распространения коронавируса в России его решили отменить. В форуме традиционно принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Ранее власти решили перенести Российский инвестиционный форум, который должен был пройти в Сочи. На этой неделе также стало известно об отмене Ялтинского экономического форума. Причиной всему стал коронавирус.

10 марта Роспотбнадзор призвал россиян отказаться от поездок на общественном транспорте, а также посещений торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий в час пик.

Согласно последним данным, на территории РФ зафиксированы 20 случаев заражения коронавирусом. Трое человек, подхватившие недуг, уже выздоровели и чувствуют себя хорошо.