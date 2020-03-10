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11:43   10 Марта 2020
Россия

Голосование по Конституции не отменят из-за коронавируса

Голосование по Конституции не отменят из-за коронавируса

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, его не станут отменять из-за коронавируса. Об этом 10 марта пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Планов по отмене голосования по поправкам непосредственно на избирательных участках нет», — указал он, уточнив, что также нет планов по проведению голосования в электронном формате.

Согласно поправке к президентскому законопроекту по Основному закону, день всероссийского голосования будет объявлен выходным. Само мероприятие будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени. Изменения Конституции вступят в силу только в случае положительного голосования.

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Автор: Анна Манц
#голосование #конституция #коронавирус

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