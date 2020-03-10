Нидерланды пошли на грубейшие нарушения по делу крушения «Боинга» MH17

Первый зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал грубым нарушением норм международного права намерение Совместной следственной группы (ССГ) допросить свидетелей по делу МН17 на территории РФ в обход российских властей.

«Это попытка любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала и априори не могла совершить. Никогда такого не происходило, чтобы без уведомления страны и ее согласия какие-то следственные действия проводить, тем более допрашивать ее граждан», — подчеркнул Джабаров, выступая в эфире НСН.

7 марта на платформе независимых журналистов Bonanza Media был опубликован протокол встречи оперативного штаба ССГ, прошедшей в январе 2018 года, из которого следует, что сотрудники прокуратуры Нидерландов обсуждали выход на свидетелей, «скорее всего проживающих в РФ», в обход российских властей. При этом представители Бельгии отметили, что не видят в этом никакой проблемы, а представитель Украины заявил, что должен сначала обсудить этот вопрос со своим руководством.

Также речь на заседании ССГ шла о том, чтобы заманить свидетелей и допросить подозреваемых граждан РФ на российской территории, не информируя и не вовлекая в процесс местные власти.

Джабаров добавил, что законность такого трибунала будет сомнительной, так как имеет место грубейшее нарушение международных норм.

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов собирается предъявить подозреваемым, в том числе россиянам Сергею Дубинскому, Игорю Гиркину, Леониду Харченко и Олегу Плуталову, обвинения по статьям «Ликвидация рейса МН17» и «Убийство 298 человек».

Обвинения будут предъявлены на основании выводов, которые сделала ССГ, включающая в себя представителей Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии. Следователи рассматривают версию, по которой малайзийский «Боинг», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде армии РФ.

Россия отвергает обвинения в причастности к гибели пассажирского лайнера. При этом представителей РФ не включили в состав ССГ. По результатам проведенного российской стороной собственного расследования обстоятельств крушения МН17, пассажирский лайнер был сбит ракетой для «Бука» одной из старых модификаций, которые до сих пор используются украинской армией. Россия направила ССГ соответствующие материалы и доказательства, однако следственная группа проигнорировала данную информацию.

Накануне, 9 марта, суд в Гааге приступил к рассмотрению дела о крушении МН17 в Донбассе 17 июля 2014 года.