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11:52   10 Марта 2020
Россия

Федоров призвал ужесточить наказание за провокации на незаконных митингах по примеру ЕС

Федоров призвал ужесточить наказание за провокации на незаконных митингах по примеру ЕС

Депутат Госдумы Евгений Федоров согласился с заявлением президента РФ Владимира Путина, призвавшего не допускать массовых беспорядков во время незаконных протестов.

Парламентарий считает, что российским властям следует ужесточить законодательство. Его слова передает интернет-издание iReactor

Федоров назвал происходящее на «оппозиционных» митингах в России «оранжевой интервенцией», которая осуществляется по заказу Запада. Он также выразил уверенность, что власти в нашей стране способны дать отпор любым антироссийским действиям.

«Через эту оранжевую интервенцию организуются, проплачиваются, собираются антинациональные, антироссийские, антигосударственные митинги. Через эту технологию, поскольку много людей ты для этого не соберешь, путем нарушения закона создаются условия для свержения власти, государства и уничтожения народа», — объяснил он. 

Именно поэтому правоохранителям следует строго соблюдать закон и пресекать его малейшее нарушение на протестах, особенно — на незаконных, подчеркнул политик. Парламентарий уверен, что провокаторов необходимо задерживать и вводить против них санкции, установленные в российском законодательстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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