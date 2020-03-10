Что будет с рублем

Курс доллара к рублю на валютном рынке Forex продолжает расти — стоимость одного доллара составляет 74,21 рубля, евро — 84,63 рубля (по состоянию на 06:00 10 марта 2020 года). Причиной ослабления национальной валюты стало падение цен на нефть. Во вторник нефть марки Brent торгуется по 33,31 доллара за баррель, марки WTI — 33,66 доллара за баррель.

Роста цен не избежать

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, финансист Юрий Юденков пока не видит предпосылок для укрепления рубля.

«Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится <…> Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — отметил финансист.

По словам Юденкова, говорить о дальнейшем изменении курса валют пока преждевременно. Если страны-участники ОПЕК не договорятся по ограничению добычи нефти, эксперты прогнозируют падение рубля до 90 за доллар. Прежде всего, такая ситуация отразится на поездках за рубеж, считает финансист.

«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Сейчас большинство наиболее привлекательных стран закрыто на въезд, по возвращении из них россияне должны отсидеть дома две недели карантина. Не знаю, как долго продлится это ограничение, но это первое, что коснется всех», — рассказал Юденко.

В будущем вырастут цены на импортные товары – одежду, автомобили и технику. Их рост можно приблизительно просчитать, сопоставив курс рубля по отношению к доллару, допускает эксперт. Стоимость товаров первой необходимости не изменится, предположил Юденко.

По итогам повышения курса Банк России решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, а Министерство финансов анонсировало паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ). Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов в связи с этим высказал более оптимистичные прогнозы.

«Меры Минфина и Центробанка могут удержать рубль на том значении, которых он достиг сейчас. <…> Что касается обеспечения бездефицитности бюджета, то подушки безопасности Фонда национального благосостояния хватит надолго, примерно на 2–3 года. За это время рынок восстановится», — рассуждает Колганов.

Социальные гарантии сохраняются

Накануне зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об индексации пенсий на фоне падения курса рубля. По ее словам, все социальные и пенсионные выплаты буду проиндексированы вне зависимости от ситуации на валютном рынке.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено», — заявила Бибикова.

«Политика Сегодня» ранее писала, что главной причиной обвала цен на нефть стала вспышка коронавируса. После падения цен на нефть на московской бирже обрушились акции российских компаний. Так, в частности, ценные бумаги нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла» упали на 12–15 процентов.