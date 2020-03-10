Апелляционный суд обязал ФБК выплатить 90 миллионов рублей «Московскому школьнику»

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) по делу «Московского школьника». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Утром 10 марта судебный орган рассмотрел апелляции основателя так называемого ФБК Алексея Навального и юриста фонда-иноагента Любови Соболь по делу и постановил оставить решение суда без изменений. Напомним, что фонд ранее распространил данные, порочащие деловую репутацию столичной организации.

«Суд оставил в силе решение первой инстанции, признав распространенные сведения недостоверными и порочащими, в том числе суд оставил в силе взыскание упущенной выгоды со всех ответчиков в объеме, установленном в первой инстанции», — указали в суде.

Так, «Фонд борьбы с коррупцией» обязан опровергнуть фейки о «Московском школьнике» и выплатить ему почти 90 миллионов рублей упущенной выгоды плюс три тысячи рублей госпошлины. Стоит отметить, что ни один из представителей ФБК не явился на судебное заседание, как и на рассмотрение дела в первой инстанции.