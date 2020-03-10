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11:11   10 Марта 2020
Россия

Апелляционный суд обязал ФБК выплатить 90 миллионов рублей «Московскому школьнику»

Апелляционный суд обязал ФБК выплатить 90 миллионов рублей «Московскому школьнику»

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) по делу «Московского школьника». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Утром 10 марта судебный орган рассмотрел апелляции основателя так называемого ФБК Алексея Навального и юриста фонда-иноагента Любови Соболь по делу и постановил оставить решение суда без изменений. Напомним, что фонд ранее распространил данные, порочащие деловую репутацию столичной организации.

«Суд оставил в силе решение первой инстанции, признав распространенные сведения недостоверными и порочащими, в том числе суд оставил в силе взыскание упущенной выгоды со всех ответчиков в объеме, установленном в первой инстанции», — указали в суде.

Так, «Фонд борьбы с коррупцией» обязан опровергнуть фейки о «Московском школьнике» и выплатить ему почти 90 миллионов рублей упущенной выгоды плюс три тысячи рублей госпошлины. Стоит отметить, что ни один из представителей ФБК не явился на судебное заседание, как и на рассмотрение дела в первой инстанции.

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Автор: Анна Манц
#суд #навальный #фбк #соболь #московский школьник

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