Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

 Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму

Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

 США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»
Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

Володин заявил, что новые вызовы требуют изменения Конституции

 Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму

Депутат Карелин выступил за досрочные выборы в Госдуму
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

 США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»
11:22   10 Марта 2020
Россия

Московская область стала лидером по усыновлению детей в 2019 году

Московская область стала лидером по усыновлению детей в 2019 году

Россияне в прошлом году усыновили 11,9 тысяч детей. В 2018 году новые семьи обрели 13 тысяч детей. Таким образом, усыновление в РФ получило тенденцию к снижению. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на данные министерства юстиции.

По информации ведомства, рекордсменом по усыновлению детей стала Московская область, жители которой подарили дом более 700 детям. На втором месте оказалась Москва. Так, в 2019 году жители столицы усыновили 690 детей. Далее расположился Краснодарский край, где зарегистрировано 439 актов об усыновлении. 

Антилидерами в рейтинге стали Чукотский и Ненецкий автономные округа. В первом регионе зарегистрировано всего три случая усыновления, во втором — девять. Плохие показатели также зафиксированы в Ингушетии, где усыновлены всего 12 детей за год. Немного получше ситуация обстоит в Магаданской и Алтайской областях, где новый дом обрели 16 и 17 детей соответственно. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #усыновление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...