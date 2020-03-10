Московская область стала лидером по усыновлению детей в 2019 году

Россияне в прошлом году усыновили 11,9 тысяч детей. В 2018 году новые семьи обрели 13 тысяч детей. Таким образом, усыновление в РФ получило тенденцию к снижению. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на данные министерства юстиции.

По информации ведомства, рекордсменом по усыновлению детей стала Московская область, жители которой подарили дом более 700 детям. На втором месте оказалась Москва. Так, в 2019 году жители столицы усыновили 690 детей. Далее расположился Краснодарский край, где зарегистрировано 439 актов об усыновлении.

Антилидерами в рейтинге стали Чукотский и Ненецкий автономные округа. В первом регионе зарегистрировано всего три случая усыновления, во втором — девять. Плохие показатели также зафиксированы в Ингушетии, где усыновлены всего 12 детей за год. Немного получше ситуация обстоит в Магаданской и Алтайской областях, где новый дом обрели 16 и 17 детей соответственно.