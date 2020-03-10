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10:54   10 Марта 2020
Россия

Россиянам напомнили об опасности поездок в метро в час пик из-за коронавируса

Россиянам напомнили об опасности поездок в метро в час пик из-за коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян избегать поездок на общественном транспорте в час пик из-за опасности распространения коронавируса нового типа в России. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила пресс-служба ведомства. 

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в общественных местах необходимо носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа, чтобы не заразиться. Кроме этого, рекомендуется избегать тесного контакта с людьми и чаще мыть руки. 

По последним данным, в России зафиксировали 20 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших были двое китайцев, 17 граждан России, которые побывали в Италии, а также один итальянец. Двое жителей КНР и один россиянин уже выздоровели. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #общество #коронавирус

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