Роспотребнадзор призвал россиян избегать поездок на общественном транспорте в час пик из-за опасности распространения коронавируса нового типа в России. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в общественных местах необходимо носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа, чтобы не заразиться. Кроме этого, рекомендуется избегать тесного контакта с людьми и чаще мыть руки.

По последним данным, в России зафиксировали 20 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших были двое китайцев, 17 граждан России, которые побывали в Италии, а также один итальянец. Двое жителей КНР и один россиянин уже выздоровели.