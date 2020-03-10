Путин призвал страны честно оценить поведение своего руководства в годы Второй мировой

Президент России Владимир Путин высказался насчет того, что власти Польши не пригласили его на памятные мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Об этом стало известно во вторник, 10 марта.

Журналист Андрей Ванденко в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», беседуя с президентом, заявил, что власти Польши ставят знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, обвиняя обе стороны в развязывании Второй мировой войны. Россия, слыша подобное, «тут же кидается в бой».

«Мы никуда не кидаемся», — поспешил ответить президент.

Путин напомнил, что РФ осудила секретные протоколы Молотова-Риббентропа и призвал другие страны честно оценить поведение своего руководства в те времена. Тогда Ванденко отметил, что сегодняшние власти Польши не позвали российского президента на памятные мероприятия по случаю освобождения Освенцима.