Ушла из жизни актриса Марина Меримсон

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Марина Меримсон умерла на 82 году жизни в Челябинске. Об этом сообщил продюсер Вячеслав Шмыров во вторник, 10 марта, на странице в Facebook.

Шмыров напомнил, что ее роль Серафины в «Татуированной розе» потрясла весь театральный мир. Однажды Эльдар Рязанов увидел на сцене актрису и пригласил пройти кастинг на роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы».

Меримсон конкурировала со Светланой Немоляевой, Людмилой Гурченко, Алисой Фрейндлих, Ларисой Голубкиной и Антониной Шурановой.

«С кино не случилось, с Ленинградом не вышло. Зато Марина Давыдовна Меримсон блистала в завидном театральном репертуаре, который уже только списочно выдает в ней яркую, сильную, дерзкую, отнюдь не провинциального масштаба трагическую и трагикомическую актрису», — написал Шмыров.

Меримсон родилась в 1938 году в Рыбинске. Будущая актриса получила образование в театральной студии при Ярославском драматическом театре имени Ф. Волкова. Она играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново, Красноярска и Ленинграда.