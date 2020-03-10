Стартовала упреждающая продажа валюты на внутреннем рынке, следует из сообщения Банка России 10 марта. Операции будут проходить до начала регулярных продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния.

Накануне Центробанк отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке на срок 30 дней. Такое решение приняли в рамках механизма бюджетного правила. Мера затронет не только регулярное приобретение валюты, но и покупки, отложенные в 2018 году.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — пояснили в пресс-службе регулятора.

На открытии торгов 10 марта курс рубля на международном рынке оказался на уровне 74 за доллар и 84 за евро.