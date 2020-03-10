Кислов объяснил, почему нельзя связывать теплую зиму с глобальным потеплением

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ имени Ломоносова Александр Кислов призвал не связывать аномально теплую зиму в Москве с изменением климата. Об этом он заявил во вторник, 10 февраля, передает РИА Новости.

«То, что происходило в Москве, такая зима гнилая, это напрямую трудно связать с глобальным потеплением, это одно из ее проявлений», — цитирует агентство Кислова.

Собеседник агентства напомнил, что фон температур в 2012 году был таким же высоким, как и сейчас, но при этом зима в Москве была холодная.

По его словам, показатели температуры связаны с циркуляцией атмосферы, а вот как на нее влияет глобальное потепление — пока неясно. Кислов также добавил, что предсказать погоду на следующее лето или зиму невозможно.