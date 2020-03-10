Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам напомнили об опасности поездок на метро в час пик из-за коронавируса

Россиянам напомнили об опасности поездок на метро в час пик из-за коронавируса

 Путин призвал страны честно оценить поведение своего руководства в годы Второй мировой

Путин призвал страны честно оценить поведение своего руководства в годы Второй мировой
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

 США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»
Россиянам напомнили об опасности поездок на метро в час пик из-за коронавируса

Россиянам напомнили об опасности поездок на метро в час пик из-за коронавируса

 Путин призвал страны честно оценить поведение своего руководства в годы Второй мировой

Путин призвал страны честно оценить поведение своего руководства в годы Второй мировой
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

 США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»
9:18   10 Марта 2020
Весь мир

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Центральное телевидение Китая запустит на детском направлении два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом во вторник, 10 марта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании Animaccord.

По данным агентства, с 12 марта будут представлены первый и второй сезоны «Маши и Медведя» на детском направлении телеканала CCTV14.

«Премьера российского мультфильма на телевидении Китая последует запуску "Маши и Медведя" в одном из самых популярных медиа-приложений в стране Xigua Video, который состоялся в преддверии китайского Нового года 2020», — цитирует агентство пресс-службу. 

Российский мультсериал «Маша и Медведь» получил популярность не только в РФ, но и за рубежом. На данный момент мультфильм показывают в более чем 150 странах мира, он переведен на 39 языков.

Летом прошлого года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Машины Песенки».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #китай #общество #весь мир #маша и медведь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...