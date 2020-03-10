Китайское телевидение впервые покажет мультфильм «Маша и Медведь»

Центральное телевидение Китая запустит на детском направлении два сезона российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом во вторник, 10 марта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании Animaccord.

По данным агентства, с 12 марта будут представлены первый и второй сезоны «Маши и Медведя» на детском направлении телеканала CCTV14.

«Премьера российского мультфильма на телевидении Китая последует запуску "Маши и Медведя" в одном из самых популярных медиа-приложений в стране Xigua Video, который состоялся в преддверии китайского Нового года 2020», — цитирует агентство пресс-службу.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» получил популярность не только в РФ, но и за рубежом. На данный момент мультфильм показывают в более чем 150 странах мира, он переведен на 39 языков.

Летом прошлого года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Машины Песенки».