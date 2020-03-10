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США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

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7:46   10 Марта 2020
Весь мир

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

Вашингтон будет противостоять нестабильности, вызванной попытками «манипулировать рынками нефти». Об этом заявила представитель Минэнерго США Шайли Хайнс.

В заявлении ведомства говорится, что Белый дом внимательно следит за воздействием на нефтяные рынки нового коронавируса COVID-19 и прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+. Чиновник отметила, что «попытки государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками» подтверждают значимость США как «надежного поставщика энергии».

В понедельник нефтяные котировки обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. По данным СМИ, Саудовская Аравия уже готова увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Крупнейший фондовый индекс Dow Jones пережил в понедельник самое сильное за 12 лет падение за день — на 7,79 процента. Основные фондовые индексы Европы завершили торги снижением на 7-8 процентов.

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Автор: Олег Королев
#сша #нефть #коронавирус

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