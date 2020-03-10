США не позволят «манипулировать нефтяными рынками»

Вашингтон будет противостоять нестабильности, вызванной попытками «манипулировать рынками нефти». Об этом заявила представитель Минэнерго США Шайли Хайнс.

В заявлении ведомства говорится, что Белый дом внимательно следит за воздействием на нефтяные рынки нового коронавируса COVID-19 и прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+. Чиновник отметила, что «попытки государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками» подтверждают значимость США как «надежного поставщика энергии».

В понедельник нефтяные котировки обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. По данным СМИ, Саудовская Аравия уже готова увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Крупнейший фондовый индекс Dow Jones пережил в понедельник самое сильное за 12 лет падение за день — на 7,79 процента. Основные фондовые индексы Европы завершили торги снижением на 7-8 процентов.