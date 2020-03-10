Три смерти от коронавируса зафиксированы в американском штате Вашингтон

Три новые смерти от нового коронавируса COVID-2019 зарегистрированы в американском штате Вашингтон. Об этом сообщает управление штата по здравоохранению.

Все три три случая были выявлены в округе Кинг, в который входит крупнейший город штата - Сиэтл. В данном округе жертвами нового коронавируса стали 20 человек, из них 19 - в одном доме престарелых.

Таким образом, числе жертв в США в настоящий момент достигло 25, заболели более 600, из них более 160 - в штате Вашингтон.

Общее число заразившихся новым коронавирусом достигло 110 тысяч в 104 государствах, из них 81 тысяча приходится на материковую часть Китая. Жертвами болезни в КНР стали 3136 человек, более 60 тысяч выздоровели.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Италии. Число заразившихся превысило 9100 человек, из которых 463 скончались.

В России новый коронавирус подтвердился у двадцати человек. Власти принимают различные меры для недопущения распространения заболевания.