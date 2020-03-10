Более 7500 человек заражены новым коронавирусом в Южной Корее

Число заразившихся новым коронавирусом COVID-2019 в Южной Корее увеличилось на 131, до 7513 человек. Об этмо сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

Ранее сообщалось о 51 погибшем. Сеул поднял уровень эпидемиологической угрозы в стране до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложено до 23 марта.

Согласно данным на ночь вторника, из числа новых случаев 10 выявлены в провинции Кенсан-Пукто, по 11 — в Сеуле и провинции Кенгидо, 92 — в городе Тэгу. Остальные случаи зарегистрированы в разных районах по всей стране.

Таким образом, общее число погибших достигло 53. Выздоровел 81 человек. Число выписанных составляет 247. Обрабатываются анализы 18 452 человек.

Более 62 процентов зараженных (4,6 тысячи человек) связаны с сектой Синчхончжи.

МИД Южной Кореи сообщает, что в общей сложности уже 129 стран ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения нового коронавируса. При этом 39 стран полностью запретили въезд людей из республики. Шесть стран запретили въезд для тех, кто посетил наиболее зараженные регионы Южной Кореи.